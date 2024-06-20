Звезда эротического журнала Playboy из Новосибирска опубликовала фотоснимки с отдыха в Дагестане

Новосибирская модель Виктория Кузнецова поделилась фотографиями с отпуска.

Модель Виктория Кузнецова из Новосибирска опубликовала в своих социальных сетях фотографии с красот Дагестана. Она посетила такие достопримечательности города как Сулакский каньон, Салтинский водопад и пещеру Нохъо.

Известно, что модель имеет необычную внешность и стиль, над которыми она любила экспериментировать еще с подросткового возраста. Сейчас ей интересуются многие фотографы и визажисты Сибири.

Также Виктория училась в модельной школе, благодаря чему получила контракт в Корее. А в 19 лет сибирячке удалось поучаствовать в шоу "Ты топ-модель" на ТНТ.

Весной этого года Виктория снялась в эротическом журнале Playboy.