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общество

Звезда эротического журнала Playboy из Новосибирска опубликовала фотоснимки с отдыха в Дагестане

Фото: социальные сети

Новосибирская модель Виктория Кузнецова поделилась фотографиями с отпуска.

Модель Виктория Кузнецова из Новосибирска опубликовала в своих социальных сетях фотографии с красот Дагестана. Она посетила такие достопримечательности города как Сулакский каньон, Салтинский водопад и пещеру Нохъо.

Известно, что модель имеет необычную внешность и стиль, над которыми она любила экспериментировать еще с подросткового возраста. Сейчас ей интересуются многие фотографы и визажисты Сибири.

Также Виктория училась в модельной школе, благодаря чему получила контракт в Корее. А в 19 лет сибирячке удалось поучаствовать в шоу "Ты топ-модель" на ТНТ.

Весной этого года Виктория снялась в эротическом журнале Playboy.

Фото Звезда эротического журнала Playboy из Новосибирска опубликовала фотоснимки с отдыха в Дагестане 2

Фото Звезда эротического журнала Playboy из Новосибирска опубликовала фотоснимки с отдыха в Дагестане 3

Фото Звезда эротического журнала Playboy из Новосибирска опубликовала фотоснимки с отдыха в Дагестане 4

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Валерия Митрохина
Журналист

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