«Аллея возможностей» и встречи с участниками СВО ждут юных жителей региона в День молодежи

Замгубернатора подчеркнул, что одними из главных задач является обеспечение безопасности и охраны общественного порядка в ходе мероприятия. Он также напомнил, что празднование включает в себя 8 направлений, которые предусматривают масштабное мероприятие на территории парка «Арена». «Мы практически вышли на финишную прямую. Сегодня повестка включает в себя более конкретные вопросы: это безопасность и охрана общественного порядка, противоэпидемические мероприятия при проведении праздника. И конечно наша задача сделать мероприятие интересным для молодежи», – отметил Сергей Нелюбов.

Как доложил руководитель департамента молодежной политики Сергей Федорчук, в программе Дня молодежи особое внимание уделяется событиям патриотической направленности. «Свои площадки представит Региональный Исполком Народного фронта в Новосибирской области, а также «Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов», – рассказал Сергей Федорчук.

В числе актуальных направлений праздника – «Вместе с креативом», «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со знаниями», «Вместе с новым», «Вместе с активным образом жизни», «Вместе с делом» и «Вместе с карьерой». Центром притяжения выступит главная сцена, которая расположится в парке культуры и отдыха «Арена» и будет работать с 12 до 22 часов 29 июня. Здесь ежечасно будут проходить разные события – выступления молодых исполнителей, фестиваль КВН и вечернее шоу «Истории большой страны». Малая сцена порадует гостей выступлениями резидентов музыкальных пространств Новосибирска и танцевальными баттлами. Одной из площадок праздника станет «Аллея возможностей», где будут представлены региональные отделения молодежных общественных организаций и сообществ. Здесь же пройдут встречи с участниками СВО, мероприятия патриотических клубов. Семейное пространство будет включать в себя несколько площадок для семей с детьми разных возрастов.

Для посещения фестиваля необходима предварительная регистрация на сайте.