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общество

Число ДТП с электросамокатами выросло в 13 раз в Новосибирске

Фото: BFM-Новосибирск

В Новосибирске продолжается серия аварий с участием электросамокатов.

Как сообщает МК в Новосибирске со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, в городе в 13 раза выросло число аварий с электросамокатами.

Уточняется, что чаще всего ДТП возникает в зоне пешеходного перехода, а также при нарушении скоростного режима.

Таким образом, с апреля 2024 года в Новосибирске произошло 27 аварий с участием самокатов, а пострадавших насчитывается 28 человек — данный показатель в 13,5 раз превышает цифры 2023 года.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске весной произошло 17 аварий с электросамокатами

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Валерия Митрохина
Журналист

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