Депутат Госдумы Аксёненко будет настаивать на отмене НДФЛ для бедных

Фракция Справедливая Россия — Патриоты — За Правду уже начала подготовку необходимых поправок в закон.

20 июня в первом чтении Госдума обсудила столь долгожданный проект.

«Что касается введения прогрессивной шкалы подоходного налога и повышении налога на прибыль. Партия СРПЗП поддержала данную инициативу, предложение перестроиться от плоской шкалы к прогрессивной было программным предложением нашей партии», – пишет депутат из Новосибирска Александр Аксёненко в своём telegram-канале.

Однако не всё так гладко, от фракции СРПЗП поступило предложение доработать проект, с критикой выступил парламентарий Валерий Гартунг. Уже ко второму чтению, по словам Аксёненко, будут внесены некоторые коррективы. Например, ставку для сверхбогатых сделают больше, а для тех, кто после вычета НДФЛ на руки получает меньше прожиточного минимума будут получать доплаты или освобождён от уплаты НДФЛ. На данный момент сумма МРОТ составляет минимум – 17700.

Часть уходит на оплату необходимых товаров и услуг. Таким образом на продукты питания остается всего 8 800 рублей на весь месяц.

20 июня было опубликовано Постановление Правительства РФ:

с 1 января 2025г.величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения составит 17733 рублей, для трудоспособного населения — 19329 рублей, пенсионеров — 15250 рублей, детей — 17201 рубль.