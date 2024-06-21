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общество

Для маленьких жителей Кировского района Новосибирска провели Олимпийский день

Фото: Ольга Еренкова

Спортивный праздник «Международный олимпийский день на Вертковской» для юных жителей Кировского района Новосибирска прошел на округе депутата Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Александра Тарасова.

Воспитанники детских садов, а также школьники младшей школы в возрасте 9-11 лет вместе с папами и мамами приняли участие в веселых стартах. Семейные команды бегали, прыгали, соревновались в скоростной эстафете. Болельщики от души поддерживали участников. Самые быстрые и ловкие команды получили спортивные кубки и медали. Всем участникам вручили грамоты, памятные магнитики и вкусное мороженое от депутата округа.

Фото Для маленьких жителей Кировского района Новосибирска провели Олимпийский день 2

Врезка: Международный олимпийский день ежегодно отмечается в мире 23 июня. Праздник появился в году в честь возрождения олимпийского движения.

Поучаствовать в спортивном празднике могли все желающие, в том числе, и малыши с особенностями здоровья. «Наши команды участвуют в соревнованиях второй раз. Конечно, нашим детям очень сложно, но они стараются. В прошлом году мы даже сумели занять третье место. Праздник дарит нашим детям хорошее настроение и мотивацию для здорового образа жизни», — рассказала заведующая детским садом №286 компенсирующего вида для детей с нарушениями зрения Елена Захарова.

Фото Для маленьких жителей Кировского района Новосибирска провели Олимпийский день 3

Депутат Александр Тарасов отметил, что спортивный праздник проходит на округе уже в четвертый раз

Фото Для маленьких жителей Кировского района Новосибирска провели Олимпийский день 4

«Для наших команд главное в этих соревнованиях — не победа, а участие. 2024 год объявлен в нашей стране Годом семьи, поэтому очень здорово, что у нас на площадке собрались и сами ребятишки, и их папы и мамы, дедушки и бабушки, воспитатели и руководители дошкольных учреждений. Праздник стал доброй традицией для многих семей – три команды выходят на наши старты уже не первый раз. Хотел бы пожелать всем семьям нашего района систематически заниматься физкультурой, чтобы все наши жители были спортивными, сильными и здоровыми, чтобы в семьях царили любовь и уважение», — поделился эмоциями Александр Тарасов.

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Ольга Еренкова
Журналист

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