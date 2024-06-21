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общество

Два новосибирских вуза вошли в ТОП-100 лучших университетов России

Фото: АиФ-Новосибирск

НГТУ и НГУ вошли в ТОП-100 лучших вузов страны.

По версии агентства RAEX, Новосибирский государственный университет и Новосибирский государственный технический университет НЭТИ вошли в ТОП-100 лучших вузов Российской Федерации.

Так, НГТУ НЭТИ в этом году занял 40 место с рейтинговым баллом 2.6278, а НГУ занял 14 место в рейтинге и его балл составил 4.0092.

Стоит также отметить, что больше ни один вуз Новосибирска не вошел в сотню лучших.

Напомним, что в новосибирском вузе запустили центр доклинических исследований животных

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Валерия Митрохина
Журналист

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