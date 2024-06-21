Губернатор Андрей Травников ознакомился с разработками БАС участников проектно-образовательного интенсива «Остров»

На площадке НГПУ глава региона пообщался к участникам финального этапа инженерных соревнований «Аддитивная фабрика БАС», осмотрел выставку функциональных прототипов беспилотных воздушных и наземных систем.





«С каждым годом крепнет понимание, что обеспечить технологическое лидерство, не оказаться в числе отстающих, возможно только занимаясь развитием беспилотных систем и искусственного интеллекта. Сегодня правильнее говорить уже о сочетании беспилотных систем и искусственного интеллекта, причём во всех сферах: от подземных выработок и океанов до атмосферы и космоса.

В любой новой отрасли очень важно поддерживать активность в самых разных направлениях поиска, постоянно находиться в общении, обмениваться опытом, накапливать этот опыт. Это особенно актуально для такой огромной страны, как Российская Федерация.

Фондом Национальной технологической инициативой найден очень удачный формат, когда ежегодно проходит центральное мероприятие «Архипелаг». Новосибирская область принимала «Архипелаг» в 2023 году, и его основной темой были беспилотные авиационные системы. При этом, прежде чем провести центральный «Архипелаг», в этом году он пройдет на Сахалине, по всей стране проводятся интенсивы – «Острова», для того, чтобы участники могли приехать уже подготовленными, с новыми сформулированными идеями, предложениями, новым опытом.

Большое спасибо Новосибирскому государственному педагогическому университету за предоставление одной из площадок для проведения «Острова». Это не просто соревнования, мы только что с ребятами пообщались, это кульминация серьёзной работы. Я уверен, что такой формат обязательно принесет эффект. Сегодня здесь находятся инженеры, программисты, учёные завтрашнего дня, педагоги, которые будут готовить новых инноваторов. Это вклад в наше будущее технологическое лидерство», – отметил глава региона.



Губернатору также представили возможности педагогического технопарка «Кванториум» им. Ю.Б. Румера, технопарка универсальных педагогических компетенций им. Ю.В. Кондратюка.



Проектно-образовательный интенсив «Остров 2024», который проводится при поддержке Правительства региона с 17 по 21 июня, собрал в Новосибирской области более 700 участников из 52 регионов страны – представителей органов власти, бизнеса, научных и образовательных организаций.



«Остров» – часть большого «Архипелага», федерального интенсива, успешно прошедшего в 2023 году в регионе. Самым популярным и востребованным направлением интенсива стал трек «Беспилотная авиация». Его участники обсуждают вопросы развития беспилотных авиационных систем, научно-производственных центров БАС.



По итогам «Острова» Новосибирская область готовит команду для участия в «Архипелаге» в 2024 году: это более 30 человек – ученые, студенты, производственные компании и представители органов власти.



На базе Новосибирского государственного педагогического университета – одной из площадок трека беспилотных авиационных систем – пять школьных команд разрабатывали и изготавливали функциональный прототип беспилотников. В финале соревнований они представили свои итоговые проекты, продемонстрировали техническое мастерство и творческий потенциал в отрасли БАС.



В регионе большое внимание уделяется формированию индустрии производства и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Напомним, распоряжение Правительства региона №227-рп 15 мая о создании в Новосибирской области научно-производственного центра беспилотных авиасистем (НПЦ БАС) подписал Губернатор Андрей Травников. Работа ведется в рамках реализации по поручению Президента РФ нового национального проекта «Беспилотные авиационные системы».



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