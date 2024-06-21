На крупном цементном заводе реализован масштабный проект по реконструкции внутриплощадочных электрических сетей

В АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») завершены основные этапы значимого проекта по технологическому присоединению к электросетям АО «РЭС», предусматривающего ликвидацию сетей напряжением 3 кВ и организацию электроснабжения по новым сетям напряжением 6 кВ.

Финансовые вложения составили около 830 млн рублей (с НДС). Реконструкция электросетевого хозяйства и подстанции «Искитимской» положительно сказалась на работе цементного предприятия. В будущем ожидается дальнейшее снижение количества аварийных остановок технологического оборудования завода и уменьшение связанных с этим потерь. Уже удалось существенно сократить эксплуатационные затраты и улучшить условия труда занятого в этой сфере персонала. Кроме того, за счет реконструкции высвободились значительные дополнительные мощности, появились условия для подключения новых потребителей в городе.

Завод обеспечил проведение проектно-изыскательских работ. Были подготовлены проект модернизации автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) цементного завода и проект перевода электроснабжения части энергопотребителей предприятия на новое закрытое распределительное устройство 6 кВ (ЗРУ 6 кВ) реконструированной части подстанции «Искитимской». АО «РЭС» актуализировало разработанный ранее проект реконструкции подстанции «Искитимской» с внесением в него дополнений, в том числе в части установки дополнительных токоограничивающих реакторов.

За период с 2008-го по 2023 год электросетевая организация выполнила работы по реконструкции главной понизительной подстанции «Искитимской» 110/10/6 кВ. В частности, построено новое здание подстанции с ЗРУ 6 кВ, заменены два старых трансформатора мощностью 15 МВА и напряжением 110/3 кВ на новые устройства большей мощности (40 МВА) и напряжением 110/6 кВ, с системой выключателей и разъединителей. Проложены внутриплощадочные инженерные сети для обеспечения безаварийной работы основного электротехнического оборудования, благоустроена прилегающая территория. Новый центр питания стал одним из ключевых объектов, построенных в рамках технологического присоединения к электросетям АО «РЭС».

В 2022 году завод заключил с ООО «АйДи инжиниринг» – компанией, выигравшей тендер, – договор на поставку оборудования, проведение монтажа и пусконаладки. На первом этапе реконструкции внутриплощадочных распределительных электросетей подрядчики установили новые распределительные трансформаторные пункты и комплектные трансформаторные подстанции, заменили электрические сети и трансформаторы 3/0,4 кВ (на трансформаторы 6/0,4 кВ), смонтировали опоры и кабельные эстакады, проложили кабели, отремонтировали существующие помещения подстанций, выполнили монтаж новых подстанций в блочно-модульных зданиях.

Получено разрешение Ростехнадзора на ввод оборудования в эксплуатацию; завершены наладочные работы и испытания, а также регистрация АИИС КУЭ.

Осенью 2023 года в рамках второго этапа реализации проекта началось переключение потребителей электроэнергии на проектные схемы, стартовала подготовка к отбору электроэнергии и мощности от нового ЗРУ-6 кВ подстанции «Искитимской». Специалисты смонтировали часть эстакад и проложили кабельные линии от нового центра питания до подстанций действующего производства.

Непосредственно на промышленной площадке завода реконструирована существующая кабельная эстакада 6 кВ, сооружены два новых участка. Выведено из эксплуатации и демонтировано 10 км старых кабельных линий напряжением 6 кВ, проложено около 11 км новых кабелей 6 кВ. Также подрядчики ликвидировали 6 км кабельных линий 3 кВ, отключили пять трансформаторных подстанций напряжением 3 кВ. Смонтировали две новые воздушные ЛЭП-0,4 кВ, проложили кабельные линии 0,4 кВ протяженностью более пяти км, ввели в эксплуатацию восемь новых трансформаторных подстанций. Электроснабжение предприятия переведено на новое ЗРУ 6 кВ подстанции «Искитимской».

«Важно то, что значительный объем работ выполнялся без остановки основного технологического оборудования АО «Искитимцемент». Мы периодически по согласованному графику снижали потребляемую мощность, благодаря чему удалось минимизировать простои, – подчеркивает управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Реализация данного проекта позволила повысить надежность и безопасность электроснабжения предприятия, улучшить качество передаваемой электроэнергии».