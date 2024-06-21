«Несколько раз проходили место убийства»: появились новые подробности гибели 12-летней девочки военнопленным в Кузбассе

Точную причину смерти 12-летней девочки в Кузбассе пока не раскрывают.

В городе Топки Кемеровской области произошло страшное преступление – там нашли убитой пропавшую 12-летнюю девочку. Тело ребенка находилось в колодце, а подозреваемый уже задержан.

Им оказался, по данным телеграм-канала Baza, 49-летний житель деревни Малый Корчуган Андрей Быков. Его имя было указано в списке военнопленных, вернувшихся в Россию в январе этого года, а также есть ролик, снятый в плену. В ролике он заявил, что попал в зону СВО из колонии после подписания контракта.

Выяснялось, что Быков практически всю жизнь сидит в тюрьмах, с 1990 годов. Последний раз, в 2019 году, его приговорили к 13,5 лет лишения свободы за убийство пожилой женщины, которую он избил ведром и задушил.

Местные СМИ со ссылкой на подругу Алины (имя имзенено) писали, что 18 июня погибшая гуляла с подругой. В районе двух часов дня разошлись, но девочка дома так и не появилась. Родные всю ночь искали ее и несколько раз проходили мимо места, где позднее было найдено тело, но ничего подозрительного не заметили. Они до последнего надеялись найти ее живой. В социальных сетях люди активно распространяли ориентировку.

19 июня девочка была обнаружена мертвой. Еще нашли в колодце в самом центре города, который находился за заброшенным зданием. Предварительно, причиной смерти ребенка стала асфиксия. Однако точная причина смерти еще неизвестна. Следователи выдвинули несколько версий, уверяет источник РенТВ. Девочка могла умереть от удушения, от переохлаждения или от удара при падении в колодец. На её теле также есть ножевые ранения.

Версия с изнасилованием не подтвердилось, но, по данным Mash Siberia, Быков пытался себя удовлетворить, смотря на девочку.

На оперативных кадрах СК запечатлены, предположительно, вещи белого цвета со следами крови, лежащие рядом с колодцем. В региональном Следкоме сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В ведомстве также подтвердили, что задержанный ранее судим. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании убийства ребенка.

По словам местных, семья Карины является дружной, дети активные и общительные. Несовершеннолетние никогда не уходили из дома.

Погибшая занималась танцами, везде участвовала как активистка. Друзьям девочка всегда старалась помочь и выручить в нужным момент.

Девочку похоронили сегодня, 21 июня. Как пишет АиФ-Кузбасс, попрощаться пришли множество её ровесников – друзей, знакомых и одноклассников. В руках у них были игрушки. Топкинские власти взяли на себя похороны погибшей.