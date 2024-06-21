Новосибирские специалисты рассказали, каких болезней стоит опасаться при посещении пляжей

В Новосибирске врачи рассказали о болезнях на пляжах.

По словам медиков из Новосибирска, любая жидкость является естественной средой обитания для многих бактерий, вирусов и паразитов, поэтому плавая в реке или озере, можно легко заразиться какой-нибудь болезнью и подхватить инфекцию.

Как отмечают специалисты, наиболее распространенными болезнями считаются различные кишечные и кожные инфекции, паразиты, а также вирусный гепатит А.

Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют следить за тем, какие пляжи пригодны для купания, ни в коем случае не глотать воду из водоемов и не погружаться в них с головой.

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