СК возбудил дело после пожара на предприятии по утилизации отходов в Оби Новосибирска

Возбуждено уголовное дело из-за пожара на производстве в Новосибирской области.

По данным Следственного комитета РФ по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда после пожара на производстве ООО «СибВторРесурс» в Оби региона на улице Арсенальная.

Известно, что вчера “в складском помещении производственного предприятия при выполнении сотрудниками коммерческой организации с нарушением требований охраны труда работ по утилизации вторичного сырья произошло возгорание”.

В результате происшествия погиб один человек и несколько пострадали.

Сейчас заместитель директора коммерческой организации задержан.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске 4 человека остаются в больнице после пожара в Оби