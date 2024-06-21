Сотни новосибирцев пришли на концерт Мари Краймбрери в Локомотив-Арена. Онлайн-репортаж

Новосибирск этим летом стал местом притяжения для звёзд российской эстрады.

Обновлено в 22:10: Артистка пообещала вернуться в Сибирь через год.

Обновлено в 22:04: Краймбрери исполняет песню «Океан» в белом костюме.

Обновлено в 21:52: Фанаты подняли сотню сердец под песню «Случилась осень».

Обновлено в 21:41: Краймбрери спустилась к фанатам.

Обновлено в 21:33: Краймбрери рассказала со сцены, что не любит давать интервью.

Обновлено в 21:12: Певица сказала всем зрителям обниматься.

Обновлено в 21:08: Фанаты запускают на сцену самолетики.

Обновлено в 21:06: Краймбрери со сцены поблагодарила сових родителей. Она сказала, что родители работали на нескольких работах, чтобы ей всё давать.

«Моя мама ходила в одних сапогах несколько лет. Спасибо родителям. Желаю, чтобы ваши дети когда-то сказали вам «Спасибо». Если есть у вас родители, позвоните и скажите, что безумно любите. Пол жизни папе делала все назло, а теперь он для меня лучший», — сказала певица.

Обновлено в 21:03: Певица заявила, что скоро спустится к фанатам.

Обновлено в 20:55: Краймбрери заявила, что все песни писала сама. Только одну написал Игорь Крутой, которую она исполняет со сцены. Трек называется «Понарошку».

Обновлено в 20:51: Мари Краймбрери рассказала со сцены, что выпустила свою первую песню 15 лет назад. Также она пожелала девушкам из Новосибирска хороших мужчин.

Обновлено в 20:44: Фанаты расплакались во время выступления певицы.

Обновлено в 20:39: Мари Краймбрери вышла на сцену в розовом платье и стразах. Поет песню «Amore».

Обновлено в 20:21: Сотни фанатов зажгли фонарики на концерте.

Обновлено в 20:17: Толпа людей собралась на концерте Мари Краймбрери в Новосибирске.

В минувшие выходные в парке «Арена» на одной сцене выступили десятки знаменитых артистов и блогеров.

Сегодня, 21 июня, на сцену «Локомотив-Арены» выйдет известная певица и блогер Мария Краймбрери.

Сиб.фм ведет трансляцию концерта испольнительницы хита «Малая, пой».