Треть сибиряков готовы потратить на свадьбу от 300 до 500 тысяч рублей

Согласно опросу*, проведённому ВТБ и банком Открытие, треть сибиряков (32%) считают, что организация свадьбы в 2024 году будет стоить от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 20% полагают, что сумма составит от 200 до 300 тысяч рублей, 18% готовы потратить на торжество от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а 4% уверены, что понадобится более 1 миллиона рублей.

23% жителей Сибири считают, что свадьба должна быть пышной, чтобы запомниться на всю жизнь. В целом по стране такого мнения придерживается каждый четвертый опрошенный. Больше всего сторонников такого формата на юге страны, меньше всего — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Треть опрошенных не являются сторонниками пышных свадеб, а нейтрально к ним относятся 44%.

По мнению 9% россиян, для проведения свадьбы достаточно 100 тысяч рублей. 14% считают, что на организацию свадьбы потребуется от 100 до 200 тысяч рублей, 19% — от 200 до 300 тысяч рублей, 28% — от 300 до 500 тысяч рублей. Ещё 23% готовы потратить от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 6% — более 1 миллиона.

Если денег на свадьбу не хватает, то помогут родители, — так считает 87% россиян. 22% из них положительно относятся к финансированию свадьбы родителями, особенно часто такое мнение встречается на Северном Кавказе (34%), а 65% относятся к этому нейтрально — родители по желанию могут частично помочь детям.

За последние четыре года число сторонников финансирования свадьбы родителями увеличилось на 4%. Количество тех, кто считает, что свадьба должна быть оплачена только молодожёнами, снизилось с 18% до 14%.

Большинство опрошенных (71% в Сибири, 68% в целом по России) предпочитают сыграть свадьбу своими силами, даже если ее придется отложить или сделать скромнее. Только 15% опрошенных считают нормальным брать кредит на свадьбу в этом году. Четыре года назад о готовности получить финансирование в банке на эту цель заявляли 26% респондентов. 17% затруднились с ответом.

*Опрос проведен ВТБ и банком «Открытие» 10-14 июня по репрезентативной выборке среди 1500 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.