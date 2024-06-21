В некоторых районах Новосибирска вводят режим повышенной готовности

Проект постановления о введении режима повышенной готовности в районах Новосибирска опубликован на сайте мэрии города.

На сайте мэрии Новосибирска опубликован проект постановления о введении режима повышенной готовности в Первомайском и Советском районах города из-за сложной паводковой ситуации.

Цель постановления — не допустить подтопление участков садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в пойме реки Оби. В случае необходимости для помощи будут задействованы городские и районные комиссии по чрезвычайным ситуациям, департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами, а также единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС).

Проект постановления предусматривает помощь населению и создание пунктов временного размещения для эвакуированных.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске на площади Маркса загорелся трамвай.