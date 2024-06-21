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Авто проиcшествия

В Новосибирской области произошло тройное ДТП с пострадавшими

Фото: Сиб.фм

Авария с пострадавшими произошла в Новосибирске.

По данным пресс-службы ГАИ Новосибирской области, вчера на Ордынской трассе около села Ярково произошло тройное ДТП.

Известно, что новосибирец на автомобиле Нива при выезде на трассу со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главной дороге Фольксваген Поло, в результате произошел удар и немецкий автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил Тойота Филдер.

Все участники ДТП пострадали, кроме водителя Нивы.

Напомним, что в Новосибирске перекроют улицу Автогенную в Октябрьском районе с 20 июня

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Валерия Митрохина
Журналист

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