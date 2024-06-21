В Новосибирской области севший в поле самолет создал проблемы аграриям

Глава кооператива «Колхоз имени Ленина» хочет, чтоб его убрали с поля.

12 сентября прошлого года самолет совершил аварийную посадку на пшеничном поле в Убинском районе и до сих пор остается на месте.

Планировалось разобрать его и вывезти по частям, либо, чтоб он взлетел с поля после промерзания грунта. Однако этого не произошло.

Глава кооператива «Колхоз имени Ленина» выразил желание убрать самолет, так как его наличие привлекает туристов, которые могут повредить поля.

Ранее Сиб.фм сообщал, что самолет в Пхукет вернулся обратно в Новосибирск из-за плохого самочувствия ребенка.