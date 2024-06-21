«Беспорядок и хаос». В Новосибирской области требуют запретить фестиваль электронной музыки «Индия»

Жители села Новосибирской области считают, что на фестивале употребляют наркотики.

Жители села Завьялово Новосибирской области обратились к прокурору области Александру Бучману, губернатору Андрею Травникову, главе Искитимского района Юрию Саблину, начальнику регионального МВД Андрею Кулькову и министру культуры Юрию Шуклину с просьбой запретить фестиваль электронной музыки «Индия», который должен состояться 20 июня. Мероприятие продлится 3 дня. Жители создали петицию, в которой просят отменить мероприятие, обратил внимание корреспондент Сиб.фм

Местные заявили, что фестиваль ежегодно превращает их деревню в зону беспорядка и хаоса, а сами участники наносят вред окружающей среде.

Сибиряки добавили, что участники и организаторы фестиваля постоянно нарушают общественный порядок, включая громкую музыку, которая играет всю ночь. Помимо этого, они заявили, что организаторы якобы не ограничивают употребление наркотических веществ, чем и пользуются отдыхающие.

Также, по их словам, на фестивале проводят некие обряды.

«Такие действия противоречат нашим культурным и моральным ценностям. Православная община Искитимского района не раз обращалась во все инстанции с просьбой прекратить проведение сборищ, где разрушаются традиционные христианские ценности. Но нас не слышат», — говорится в обращении.

По словам жителей Завьялово, они неоднократно обращались в полицию, но их жалобы остались без внимания.

«Площадка, на которой проводят фестиваль, относится к Ордынскому району, и ответ полиции всегда один: «У нас нет транспорта, чтобы добраться». Полиция же Искитимского района бездействует, так как это не подведомственная ей территория», — отметили обращающиеся.

Ранее сообщалось о заявлении общественников о запрете концерта певца Элджея в Новосибирске.