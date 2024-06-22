ХК «Сибирь» подписал контракт с форвардом Сергеем Широковым — в хоккее с четырёх лет

Широков — один из ярких представителей российского современного хоккея, за его плечами немало наград.

ХК «Сибирь» заключил контракт на один сезон с 38-летним форвардом Сергеем Широковым. Об этом рассказывают в пресс-службе Новосибирского хоккейного клуба.

Известно, что Широков стоит на коньках с четырёх лет, занимался в столичной детской спортивной школе, сам он родом из города Озеры Московской области. Результаты начал показывать сразу, из любительского хоккея юные Сергей Широков перешёл в профессиональный.

За его плечами такие клубы, как: ЦСКА, «Ванкувер Кэнакс», «Манитоба Муз», «Авангард», СКА, «Спартак», «Автомобилист».

Сергей Широков счастлив в браке с женой Юлией, они вместе со школьной скамьи. Есть двое сыновей.

Ранее новосибирцы зажгли на концерте Мари Краймбрери, «Сиб.ФМ» вел прямой репортаж.