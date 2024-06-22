В Новосибирске появится огромное граффити космонавта Анны Кикиной

Портрет женщины-космонавта расположится около музея Кондратюка.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева в интервью Сиб.фм рассказала о двух огромных граффити, которые совсем скоро появятся около музея Кондратюка на улице Советская в Новосибирске.

«21 июня — в день рождения Кондратюка — мы запускаем граффити-конкурс на роспись соседних зданий слева и справа от музея Кондратюка. С одной стороны у нас будет Юрий Кондратюк, а с другой — Анна Кикина. Стартует конкурс в день рождения Кондратюка, завершится 6 августа, в дату второго полёта человека в космос. А 27 августа, в день рождения Анны Кикиной, мы планируем приступить к работе над граффити-проектом.

«В этом конкурсе могут принять участие только новосибирские художники?», — уточнил журналист Сиб.фм.

«Любой желающий. О космосе нужно говорить современным языком. Граффити — это тот визуальный язык, который близок нашей современной молодёжи», — подчеркнула Ирина Сергеевна.

Ирина Соловьева отметила, что строительство музея Кондратюка идет планово, окончание работ запланировано на конец текущего года. Совсем скоро Сиб.фм выпустит большое интервью с Ириной Соловьевой, в котором она расскажет про программу празднования Дня города, звездах, которые приедут в столицу Сибири и других масштабных проектах, запланированных в городе в ближайшее время.

Ранее космонавт Анна Кикина в эксклюзивном интервью Сиб.фм подчеркнула что с орбиты Новосибирск похож на бабочку, а также рассказала, чем занимается сейчас, спустя год после возвращения на Землю.