В Новосибирске рассказали о запретах на Святую Троицу

В Новосибирске в воскресенье, 23 июня, православные верующие празднуют Святую Троицу.

Священник Дмитрий Бабкин из Каинской епархии рассказал изданию «АиФ-Новосибирск» о традициях и ограничениях, связанных с этим праздником.

Отец Дмитрий отметил, что хотя в церковном уставе запреты не прописаны строго, пожилые люди по народным традициям старались не заниматься огородными работами в этот день. Он подчеркнул, что уход за маленькими детьми или престарелыми людьми должен осуществляться вне зависимости от праздника, а обычные работы можно отложить и посвятить время родным и близким.

Священнослужитель также не рекомендует поминать усопших в праздник Святой Троицы, так как это противоречит церковному уставу. По его словам, посещать кладбище лучше накануне праздника.

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