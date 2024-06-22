В Новосибирске священник рассказал, необходимо ли посещать кладбище на Троицу

Праздник выпадает на воскресенье, 23 июня.

23 июня православные всего мира отмечают Троицу — праздник, который проходит в пятидесятый день после Пасхи, также иногда называется «Пятидесятница».

Многих православных волнует вопрос «Стоит ли в этот день ехать на кладбище?». Священник из Новосибирска дал «АиФ в Новосибирске» короткий и лаконичные ответ, подчеркнув, что на кладбище лучше приехать днем ранее, 22 июня. Саму же Троицу рекомендует провести в Церкви: можно сходить на службу или же по возможности исповедаться, причаститься.

Важно, что неспроста Троицей часто называется вселенская родительская суббота.

«Она даже называется Троицкая вселенская родительская суббота, в которую мы поминаем всех усопших православных христиан», — пояснил батюшка Дмитрий Бабкин из Каинской епархии.

Ранее стало известно, что жители поселков под Новосибирском остаются без воды в аномальную жару. Они получают воду с помощью трактора и задаются вопросом: «Когда это все закончится?».