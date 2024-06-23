Новосибирский агроном призывает срочно прополоть и окучить картошку

Новосибирским дачникам стоит задумать о начале прополки своей картошки после обильных дождей. Такой призыв заведующего кафедрой земледелия НГАУ Алексея Мармулева опубликовал портал VN.ru.

Специалист уверен, что в этом году почва уплотнилась, и картофель не получит необходимый ему кислород. виной этому послужили ранее прошедшие ливневые дожди.

Агроном также призывает не допускать самую распространённую ошибку и не пропалывать поля вручную.

«Я не могу понять, когда садоводы, когда картофель зарастет сорняками, начинают их вручную полоть. Я такое видел не раз. Если не рыхлить и не окучивать поле, то никогда там картошки не будет», — объяснил специалист.

Чтобы получить большой урожай необходимо взрыхлять и окучивать кусты сразу же после того, как земля высохла, добавил эксперт.

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