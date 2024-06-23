Новосибирским садоводам рассказали о борьбе с личинками бабочки-боярышницы

Большинство плодовых культур подвержены нападкам вредителей, одним из которых каждое лето становится бабочка-боярышница. О нескольких способах борьбы с данными насекомыми поделилась с АиФ Новосибирск кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина.

Эксперт объясняет, что личинки не слишком негативно влияют на яблони, однако иногда могут попортить листья и почки.

«Бабочка-боярышница – белая с черными прожилками. Она откладывает яйца сначала в листья, а потом они скручиваются. Потом они зимуют в таком состоянии, а потом весной отсюда вылупляются личинки и начинают активно объедать молодые почки», — объяснила Людмила Шубина.

Специалист пояснила, что как только нашествие вредителей завершится, очень важно сорвать такие листочки. Жертвами насекомых становятся в основном листья черемухи, яблони, а также других плодово-ягодных деревьев, кустах. Одним из радикальных решений проблемы с бабочками-боярышницами считается сожжение листочков.

Ранее Сиб.фм писал о том, что агроном Шубина рассказала, как новосибирцам бороться с плодожоркой.