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общество

В Новосибирске комары могут погибнуть от сильных дождей

Фото: Сиб.фм

Биолог рассказал, почему комары могут начать вымирать из-за дождей.

В интервью изданию АиФ-Новосибирск биолог Алексей Яновский рассказал, что в период жары все чаще можно столкнуться с нашествием комаров, мошек и слепней.

“Комары сейчас особенно активны в лесных массивах, парках, а также на кладбищах. Слепни предпочитают атаковать людей в жаркую погоду, особенно тех, кто находится вблизи водоемов, легко одет или загорает”, — рассказал биолог.

Он также сообщил, что обильные дожди могут привести к массовому вылету таких насекомых.

Однако в самый разгар жары от комаров избавиться не получится.

Напомним, что агроном Шубина рассказала, как новосибирцам бороться с плодожоркой

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Валерия Митрохина
Журналист

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