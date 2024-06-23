В Новосибирске машину расплющило после ДТП на Петухова

Смертельная авария произошла в Новосибирске.

В Telegram-канале “АСТ-54 Black” сообщили, что в Новосибирске на дороге возле авторынка на улице Петухова столкнулись Nissan Cedric и Nissan Stagea, где в результате второй автомобиль полностью расплющило после ДТП.

По данным пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области, водитель Nissan Stagea при повороте налево не уступил дорогу Nissan Cedric, из-за чего первый автомобиль врезался в две припаркованные машины марки Toyota.

В результате ДТП водитель Nissan Stagea погиб на месте.

Напомним, что в Новосибирской области произошло тройное ДТП с пострадавшими