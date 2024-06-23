В Новосибирске отказались запускать салют на День города

На 131-летнюю годовщину города отказались запускать салют.

Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева сообщила Сиб.фм о том, что в этом году на 131-летнюю годовщину города не будут запускать салют в конце празднования.

Такое решение было принято в связи с геополитической ситуацией — проводить запуск посчитали нецелесообразным в период специальной военной операции.

В том числе, мэрия Новосибирска решила не делать улицу Ленина пешеходной на время праздника.

Напомним, что опубликованы кадры службы с Троицы в Вознесенском соборе в Новосибирске