Жара до +35 градусов накроет Новосибирск 23 июня

Экстремальную жару прогнозируют синоптики в это воскресенье в Новосибирске. Как сообщает Западно-Сибирский УГМС воздух прогреется до +35 градусов.

Как сообщают синоптики, днём воздух прогреется до +30-35 градусов, в каких-то местах будет немного прохладнее – от +24 до + 29. В части районов города прогнозируется переменная облачность и дожди с грозами.

Южного ветра бедует двигаться со скоростью 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жара до +36 градусов накроет Новосибирскую область.