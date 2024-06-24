Бастрыкин поручил возбудить дело после отказа Минздрава в закупке лекарства тяжелобольной девушке из Новосибирска

Министерство здравоохранения региона отказалось закупать препарат REVCOVI для 21-летней Татьяны Дроздовой из Новосибирска, несмотря на постановление суда.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после обращения матери 21-летней Татьяны Дроздовой, болеющей тяжелым иммунным заболеванием. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования», — говорится в сообщении.

Напомним, Министерство здравоохранения Новосибирской области отказалось закупать препарат REVCOVI для Татьяны, несмотря на поставленный диагноз — два консилиума врачей рекомендовали начать лечение иностранным препаратом. Его стоимость составляет 50 миллионов рублей в месяц.

Дроздовы обратились в суд, который выиграли, но Минздрав региона подал апелляцию, которую проиграл. Однако чиновники так и не предоставили препарат.

В пресс-службе ведомства стали заявлять, что данный препарат якобы может навредить сибирячке.