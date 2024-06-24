Более 600 фундаментальных научных разработок новосибирских ученых поддержаны Правительством региона за 5 лет

Как прокомментировали в министерстве науки и инновационной политики, Правительством Новосибирской области в рамках региональных конкурсов оказывается грантовая поддержка научных проектов совместно с Российским Фондом фундаментальных исследований (РФФИ) с 2017 года, с Российским научным фондом (РНФ) – с 2021 года. Эта работа соответствует целям и задачам национального проекта «Наука и университеты». Всего с 2019 по 2024 годы министерством совместно с фондами поддержаны 625 проектов на сумму более 400 миллионов рублей. Такие данные были озвучены на V конференции «Проекты, поддержанные Правительством Новосибирской области, Российским фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом, для экономики региона», организованной при поддержке миннауки региона.

«Механизм совместных конкурсов с РНФ успешно себя зарекомендовал с 2021 года. Гранты дают возможность ученым реализовать свои научные идеи, научным организациям – приобрести новое оборудование, от которого напрямую зависит скорость развития науки и решение прикладных задач, которые ставит перед собой научное сообщество в новых реалиях, мотивируют молодых ученых оставаться в регионе и воплощать свои исследования совместно с индустриальными партнерами», – прокомментировал министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев.

Научные разработки, представленные на конференции, касаются оптимизации технологии геномного редактирования с использованием лабораторных и сельскохозяйственных животных, оценки влияния опухолевого микроокружения на рост и дифференцировку стволовой кроветворной клетки, использования наилучших доступных технологий в целях сокращения углеродного следа на предприятиях Новосибирской области, разработки методики оценки состояния техногенно-нарушенных земель Новосибирской области и прогнозирования направлений их альтернативного использования, получения многофункциональных кристаллов, разработки методик выращивания известных и новых синтетических кристаллов, создания «пирамид генов», стабилизирующих содержание белка и клейковины в зерне мягкой пшеницы, оценки и прогнозирования пространственного развития Новосибирской области на основе интеграции баз микроданных, геоинформационных систем и аппарата эконометрического моделирования.

Как отмечает сотрудник НИИФКИ Алина Актанова, чей проект поддержан Правительством Новосибирской области и РНФ, ее научное исследование поможет разрабатывать комбинированную терапию и тест-системы для определения резистентности опухоли к химиотерапии. Подробнее с информацией о новых разработках новосибирских ученых можно ознакомиться на сайте министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Для справки

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