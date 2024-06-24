Европейский союз внёс в санкционный список новосибирскую строительную компанию «Нефтегазпромстрой»

Компания занимается строительными работами на объектах нефтегазового и энергетического комплекса.

Совет Европейского Союза принял 14-й пакет санкций против России. В него вошли ограничения против 116 физических и юридических лиц, в том числе оказалась и новосибирская компания «Нефтегазпромстрой». Об этом говорится в опубликованном документе на сайте Совета ЕС, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Компания занимается строительно-монтажными работами на объектах нефтегазового и энергетического комплекса.

«Компания вносит существенный вклад в развитие российского энергетического сектора», — назвали причину санкции в ЕС.



Напомним, два предприятия из Новосибирска, Новосибирский патронный завод и Новосибирский завод искусственного волокна (НЗИВ), были включены в 13-й пакет санкций, принятый Евросоюзом.