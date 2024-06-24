Легенды города и звёзды на сцене: глава управления культуры Ирина Соловьёва о праздновании 131-летия Новосибирска

День города — это не просто праздник, а возможность для жителей узнать свою малую родину с новой стороны и по-настоящему её полюбить. В этом году знакомый каждому новосибирцу праздник ждёт не только привычная череда встреч и активностей, но и очень много того, чего в предыдущие годы не случалось. Какие события могут стать настоящими гвоздями праздничного уик-энда? Об этом и многом другом рассказала начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва в интервью медиахолдингу Сибфм Group.

День города под брендом «Это Ново»

— Ирина Сергеевна, в этом году наш город отмечает 131-й день рождения. Расскажите, пожалуйста, о том, где именно будет проходить праздник, на каких основных площадках можно будет собраться, сколько власти потратили денег на День города?

— Сейчас процесс не завершён, договоры заключаются, согласовываются, поэтому окончательную сумму я назвать пока не могу: если есть желание, можно увидеть детали на госзакупках. Все суммы прозрачны, но, повторюсь, эти цифры пока нельзя назвать окончательными.

Информационная кампания Дня города уже началась — вы видели билборды. Мы начинаем прорабатывать туристический бренд города под неймингом «Это Ново».

Мы сейчас открываем новый этап, который задаёт стиль следующего пятилетия. То есть готовимся не просто к очередному Дню города, а уже делаем первые штрихи будущего юбилея.

С этого года, по указу президента, День молодежи отмечается в последнюю субботу июня, а День города у нас — последнее воскресенье июня, получается, что теперь у нас в Новосибирске праздник будет продолжаться два дня.

В этом году мы уходим с площади Ленина. Теперь наша жизнь концентрируется не в одной точке, а на двух берегах Оби. Главными площадками будут парк «Арена» и Михайловская набережная. А между ними — великая сибирская река.

Улица Ленина не пешеходная

— Вы упомянули о том, что основными локациями станут два берега Оби, а площадь Ленина вы «разгрузите». Но что всё-таки планируете сделать в центре города? И ещё один вопрос: станет ли улица Ленина пешеходной?

— Начну с конца — нет, не будет. В этом году с улицей Ленина мы не экспериментируем. Что касается площади — я повторюсь, что из центра города мы уходим совершенно сознательно. Но это не значит, что там ничего не будет. Сейчас, совместно с Министерством культуры Новосибирской области мы разработали пилотный проект «Город открытых дверей». В День города Краеведческий музей, филармония, областная библиотека и другие учреждения культуры откроют гостям свои двери, проведут экскурсии, мастер классы и многое другое, программу можно будет посмотреть на нашем туристическом портале Welcome-novosibirsk.ru

Звезды на День города — 2024

— Поговорим немного о звёздных гостях. Уже известно, что ваши партнёры привезут Ирину Салтыкову, группу Kamazz...

— Да, я послушала Kamazz, интересный молодой исполнитель, будет выступать в парке «Арена», а Ирина Салтыкова, классика эстрады 90-х — в Центральном парке, и я думаю, что те, кто придёт на неё целенаправленно, получат не меньше удовольствия, чем молодёжь на Kamazz.

Также будет выступать группа «Пицца». Мы планируем, что она исполнит песню: «Я люблю тебя, мой милый город». 29 июня ещё один наш партнёр, рок-фестиваль «Ветер Сибири», привозит «Мукку» и группу «АнимациЯ».

— А кого предпочитаете слушать лично вы, если не секрет?

— В моих планах сходить на «Анимацию», но и на «Пиццу» я тоже пойду с удовольствием.

— Каждый год Новосибирск на День города чем-то нас удивляет, какими-то новыми фишками, тем же огромным тортом, который пускали по Оби, или фестивалем цветов. Планируется ли что-нибудь в этом году?

- В этом году мы хотим вовлекать. Возможно наше нововведение будет выглядеть не так эффектно, как огромный торт, мы готовимся в День города возродить городское экскурсионное бюро, только уже в цифровом формате. На портале Welcome Novosibirsk создаём отдельную страничку. Что там будет? Там будут представлены городские гиды, можно выбрать групповую или индивидуальную экскурсию или скачать аудиогид — и гулять самому, и открыть видеоэкскурсию, и «погулять» по городу не выходя из квартиры. Всё это заработает в День города и будет работать дальше.

Многие ещё спрашивают про салюты. Так вот, салют мы не планируем. В этом году салют был только 9 Мая, а в День города не собираемся.

Легенды Новосибирска

— Скажите, а в связи со всеми этими активностями вам хватает гидов? В состоянии ли Музей Новосибирска всё это обеспечить?

— Действительно, количество гидов растёт. Поэтому центр туризма и побратимских отношений «Сибирь-Хоккайдо», Музей города Новосибирска совместно с министерством культуры и министерством экономического развития занимаются сертификацией гидов.

Очень важно, чтобы мифотворчество, не становилось созданием параллельной истории. Но иногда легенды, как например про Нила Армстронга, который посещал место, где работал Юрий Кондратюк, и взял горсть земли, слушать интересно.

— Мифы о городе ведь тоже подстёгивают к нему интерес, верно?

— Да, тем более что все мы изначально воспитаны на сказках. Я могу поделиться личным примером, который стал для меня источником вдохновения. В прошлом году на открытии библиотеки в Затоне — и я увидела Затон глазами тех, кто там живёт. Раньше я никогда там не была.

Это была территория речников. Речники, как и моряки, — это люди в себе, у них не менее интересная жизнь и очень личное отношение к реке. И когда они с такой теплотой говорили о своей жизни на реке, я по-настоящему осознала величие нашей Оби.

— Какая новосибирская городская легенда у вас самая любимая?

— Есть легенда о том, что под Оперным театром находятся бункер и подземные ходы. Это многие гиды рассказывают. Мои коллеги из оперного театра опровергают эту легенду. Но даже если этих бункеров и тоннелей нет, их нетрудно представить себе.

Кадровые перестановки в мэрии

— В последнее время в мэрии произошло много перестановок, коснулись они и Анну Терешкову, бывшего начальника управления культуры, спорта и молодёжной политики. Вам не предлагали занять её место?

— Все кадровые назначения в администрации — это прерогатива мэра, и я в данном случае не имею возможности комментировать это. Когда нужно будет, Максим Георгиевич сам объявит. Сейчас наша задача сохранить комплексный подход в реализации проектов, когда культура, спорт, молодёжная политика, общественные пространства работают вместе.

Реконструкция парков

— Новосибирцев очень волнует тема реконструкции парков. Начнём с «Арены», проект очень масштабный. Когда планируется следующий этап развития парка и что будет сделано?

— Я бы не назвала «Арену» реконструкцией, парк, как мы помним, создавался с нуля. Сейчас идёт строительство третьей очереди, мы формируем нижнюю зону, и регулярно телеграм-каналы показывают, что парк в воде, на самом деле парк изначально был создан как подтопляемый. И сейчас несмотря на то, что вода в реке поднялась, мы видим, что парк стоит, а то, что деревья погрузились в воду — так регулярно бывает, «Арена» изначально проектировалась на таких условиях.

Возможно, вы обратили внимание, как интересно смотрится луга в парке, какое там разнотравие, активно развивается спортивное направление.

Это парк как для физического отдыха, так и для тех, кто хочет понаблюдать за природой, в нем комфортно находиться людям с разными предпочтениями.

— А у вас есть в планах обустроить у парка «Арена» новый пляж?

— Этот момент мы прорабатывали, но допуска не получили. У нас есть парки с пляжами. Это «У моря Обского», в Бугринской роще. Но на «Арене», нет такой возможности.

— А как идёт реконструкция Заельцовского парка? Запланированы ли работы на этот год?

— Заельцовский парк — это завершённый проект. Но это не означает, что мы ничего не будем там делать. Работы в нём идут постоянно — хотя бы для того, чтобы поддержать текущее состояние.

В этом году мы планируем поставить спортивную площадку, на которой можно будет играть в баскетбол, волейбол и теннис.

— Многим новосибирцам очень близки вопросы озеленения города. Понятно, что если сверху смотреть, город выглядит зелёным, но если прогуляться по Красному проспекту или по другим улицам, то видны места, где, в принципе, могли бы расти деревья, но их нет. Хотелось понять, кто этим занимается...

— Только не занимайтесь партизанским озеленением, очень вас прошу. Есть сайт «Зелёный Новосибирск», там можно узнать обо всех работах по озеленению в городе. А если вы хотите проявить инициативу и самостоятельно поучаствовать — то можно связаться с нашей дирекцией парков. У нас уже есть положительные примеры такого рода сотрудничества. Недавно фанаты Юрия Шатунова высадили розы в парке — сами пришли с этой инициативой и обещали, что будут за ними ухаживать. И ухаживают.

Речной праздник

— Расскажите подробнее о Дне Оби.

— Мы впервые создаём цикл мероприятий под названием «Обские фестивали», события будут проходить с июля по август, и среди них — новый праздник, День реки, который будет отмечаться 27 июля. Совместно с Комитетом по экологии мы начинаем формировать пул мероприятий, где совместим экологические акции и активный отдых. Праздник пока только создаётся, поэтому у нас с вами есть сейчас возможность придумать вместе, каким он станет.

Огромное граффити с космонавтами

— Ранее сообщалось о создании космических пространств в Новосибирске. Расскажите об этом.

— Действительно, строительство музея идет планово, окончание работ запланировано на конец текущего года. Но я расскажу о другом. Наш Музей города Новосибирска и молодёжный центр «Альтаир» решили, что пространство музея, не стоит ограничивать. Поэтому написали заявку в Фонд президентских грантов — и выиграли. И вот 21 июня — в день рождения Кондратюка, кстати — мы запускаем граффити-конкурс на роспись соседних зданий слева и справа от музея. С одной стороны у нас будет Юрий Кондратюк, а с другой— Анна Кикина. Стартует конкурс в день рождения Кондратюка, завершится 6 августа, в дату второго полёт человека в космос. А 27 августа, в день рождения Анны Кикиной, мы планируем приступить к работе над граффити-проектом.

— А в этом конкурсе могут принять участие только новосибирские художники?

— Любой желающий. О космосе нужно говорить современным языком. Граффити — это тот визуальный язык, который близок нашей современной молодёжи.

— Скоро Новосибирск празднует 131-летие. Поздравьте горожан.

— Дорогие новосибирцы, для меня большое счастье работать эти дни для вас. Команда мэрии Новосибирска будет стараться сделать так, чтобы вам было хорошо, комфортно в эти дни, поэтому я горжусь тем, что моя работа — делать для вас этот праздник.