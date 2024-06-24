Летом новосибирцы увлеклись тренировками и йога-практиками

В Новосибирске стало больше приверженцев активного образа жизни. В этом году интерес к занятиям спортом увеличился в полтора раза относительно аналогичного периода прошлого года. Такие данные получили аналитики МегаФона после изучения обезличенной статистики обращений к тематическим интернет-ресурсам.

Данные BigData показывают, что число поклонников ЗОЖ в регионе растет. На это могло повлиять желание привести себя в форму, а также более осознанное отношение к своему здоровью, которое в целом поддерживается в интернет-среде.

Активность новосибирцев на сайтах местных фитнес-клубов увеличилась на 45% год к году. Пик запросов пришелся на май. В этот же месяц на 23% увеличились запросы пользователей в интернет-магазинах с инвентарем и одеждой для занятий спортом. А востребованность сайтов и приложений с информацией о полезной еде и сбалансированном питании выросла на треть.

С приходом тепла жители региона стали активнее заниматься не только силовыми тренировками и кардионагрузками, но и древними практиками для гармонизации души и тела. Интерес к ресурсам региональных школ и студий йоги увеличился на 60%. Как показывает анализ, пользователи рассматривают занятия в группах с инструктором, и самостоятельно онлайн. В мае интернет-трафик на сайтах категории «йога-онлайн» увеличился на 28% в сравнении с апрелем.

Абоненты стали проводить больше времени не только в спортивных клубах, но и на свежем воздухе. Согласно статистике оператора, самыми популярными местами для прогулок у жителей Новосибирска становятся Заельцовский парк, Сосновый бор, Березовая и Бугринская рощи. Пользовательский трафик в этих локациях увеличился почти в два раза.

«Для многих абонентов цифровые ресурсы в гаджетах уже стали частью привычной жизни, которые позволяют посчитать калории, подобрать подходящие упражнения, отслеживать свою активность в течение дня и следить за ЗОЖ-тенденциями. Для того чтобы жители Новосибирской области могли пользоваться полезными приложениями на всей территории региона, МегаФон постоянно совершенствует свою сеть. В прошлом году мы провели более 120 технических мероприятий, направленных на улучшение покрытия LTE-сети и увеличение скорости мобильного интернета. Так что выйти на пробежку под любимую музыку или аудиокнигу заниматься спортом вместе с друзьями, позвонив им по видеосвязи, построить маршрут и делиться им в режиме реального времени, наши абоненты могут как в густонаселенных городах, так и небольших населенных пунктах», – говорит директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.