Новосибирец чуть ли не взял три кредита из-за новой схемы мошенничества с сотовым оператором

Житель Новосибирска согласился продлить обслуживание сим-карты, но на него попытались оформить три кредита.

В России появилась новая схема мошенничества, о которой рассказал житель Новосибирска корреспонденту Сиб.фм.

По словам Алексея (имя изменено), с ним связался якобы представитель одной из компаний по мобильной связи, предложив продлить срок использования сим-карты.

«Мужчина представился сотрудником компании и сообщил, что моя сим-карта скоро заблокируется, если я не продлю её срок службы. Ничего не подозревая, согласился. Он попросил сказать цифры, которые пришли в СМС», — вспоминает собеседник.

Оказалось, что Алексей предоставил код от Госуслуг.

«Затем мне стали приходить заявки на кредиты, и снова поступил звонок, в этот раз звонили из "службы безопасности банка". Мошенник стал говорить, что меня взломали и нужно сказать коды из СМС, чтобы отменить заявки на кредиты. Тут я уже понял, что попался мошенникам и сбросил трубку. Столько в интернете видел схем, как попался, не знаю», — отметил он.

К счастью для мужчины мошенникам не удалось взять кредиты на него. Мужчина дозвонился до финансовых организаций и отменил все заявки.

«Мне потом еще раз 20 звонил мошенник и продолжал настаивать, что на меня хотят повесить кредиты», — подытожил он.