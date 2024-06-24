сегодня
24 июня, 19:18
пробки
4/10
погода
+30.9°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня
24 июня, 19:18
пробки
4/10
погода
+30.9°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня 15:40
общество

Депутаты Новосибирского Заксобрания выражают соболезнования людям потерявшим близких в результате терактов

Фото: Законодательное Собрание Новосибирской области

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Законодательного Собрания выражают соболезнование семьям погибших от террористических актов.

23 июня вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю. В этот же день, когда православные христиане отмечали праздник Светлой Троицы, в Дагестане боевики напали на православные храмы и синагогу, на сотрудников правоохранительных органов. В результате чудовищных терактов погибли и пострадали мирные жители.

Сегодня объявлен День траура в Республике Крым и в Севастополе. Днями траура в Дагестане объявлены 24, 25 и 26 июня. Скорбим вместе с вами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Роман Чугаев
Журналист

Читайте в