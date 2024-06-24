Депутаты Новосибирского Заксобрания выражают соболезнования людям потерявшим близких в результате терактов

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Законодательного Собрания выражают соболезнование семьям погибших от террористических актов.

23 июня вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю. В этот же день, когда православные христиане отмечали праздник Светлой Троицы, в Дагестане боевики напали на православные храмы и синагогу, на сотрудников правоохранительных органов. В результате чудовищных терактов погибли и пострадали мирные жители.

Сегодня объявлен День траура в Республике Крым и в Севастополе. Днями траура в Дагестане объявлены 24, 25 и 26 июня. Скорбим вместе с вами.