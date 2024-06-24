Новосибирский эксклюзив покажут на сцене Большого театра России

Гастроли Новосибирского государственного академического театра оперы и балета пройдут на исторической сцене Большого театра России летом 2024 года. В гастрольной афише ‒ новосибирский эксклюзив. Сибирская труппа покажет в столице значимые балетные премьеры последних лет, увидеть которые российский зритель может только в НОВАТе: шедевр хореографии XX века «Собор Парижской Богоматери» и легендарную версию «Лебединого озера». В гастрольных показах вместе со звездами театра на сцену выйдут артисты, чьи имена широко известны в современном балетном мире.

30 и 31 июля новосибирские артисты представят премьеру 2022 года ‒ постановку европейского хореографа-классика Ролана Пети «Собор Парижской Богоматери», пластическое прочтение великого романа Виктора Гюго. Созданный более полувека назад для балета Парижской национальной оперы, знаменитый спектакль перенесен на многие сцены мира, но в России сегодня его можно увидеть только в театре. Авторская хореография Ролана Пети особенно выразительна в сочетании с авангардной, динамичной музыкой Мориса Жарра. Искусством и модой 60-х годов XX века вдохновлены эффектные костюмы по эскизам прославленного кутюрье Ива Сен-Лорана, выдержанные в колористике витражей Нотр-Дама, а декорации Рене Аллио воссоздают на сцене атмосферу средневекового Парижа. Артисты театра готовили спектакль вместе с Луиджи Бонино ‒ художественным руководителем «Les Ballets Roland Petit», сохраняющим наследие Ролана Пети и передающим его новым поколениям танцовщиков. Партию Квазимодо исполнят заслуженный артист России, блистательный Иван Васильев и премьер театра, харизматичный Роман Полковников. В роли Эсмеральды москвичи и гости столицы увидят двух превосходных балерин, заслуженных артисток России: Ольгу Гришенкову, утонченную новосибирскую приму, и Анжелину Воронцову ‒ звезду балетной труппы Санкт-Петербургского Михайловского театра. Партию Фролло танцуют солисты балетной труппы театра Никита Ксенофонтови Кохей Фукуда, в партии Феба выступят премьеры театра: заслуженный артист России Михаил Лифенцев и Артем Пугачев.

2, 3 и 4 августа гастрольную программу продолжит балет «Лебединое озеро» в знаменитой московской редакции 1956 года. Хореографию Александра Горского и Асафа Мессерера на новосибирской сцене бережно возродил признанный реконструктор балетной классики Михаил Мессерер. Изумительные костюмы и декорации, созданные Симоном Вирсаладзе для исторической постановки Большого театра, по сохранившимся материалам для театра восстановил народный художник России Вячеслав Окунев. Легендарную постановку столичной публике представят: Одетта/Одиллия ‒ Приска Цайзель (Михайловский театр), Виктория Данковцева и Ольга Гришенкова ; Принц Зигфрид ‒ Виктор Лебедев (Михайловский театр) и Артем Пугачев ; Злой Гений ‒ Михаил Лифенцев; Шут ‒ Никита Ксенофонтов и Арутюн Аракелян.

Гастрольные спектакли пройдут под управлением музыкального руководителя – главного дирижера Новосибирского театра оперы и балета Михаила Татарникова.

Первые гастроли Новосибирского театра оперы и балета в Большом театре России состоялись летом 1955 года. На главной сцене страны артисты новосибирского театра выступали с большими гастрольными программами в 1963, 1967, 1975, 1982 годах. Предыдущие гастроли балетной труппы НОВАТа в Большом театре прошли летом 2019 года.