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проиcшествия

От удара молнии в Новосибирской области появилась воронка и оплавился песок

Фото: ACT-54

В регионе после удара молнии произошло ЧП.

Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», сегодня ночью в Новосибирской области молния ударила в ЛЭП, после чего образовалась воронка и оплавился песок.

От стихии пострадали территории Первомайского района Новосибирска, Тогучинского и Болотнинского районов области, где под аварийное отключение электроэнергии попали 23 подстанции.

Сейчас без электричества остается село Барышево, куда уже направили генератор.

Напомним, что град в виде мозга выпал в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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