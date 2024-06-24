От удара молнии в Новосибирской области появилась воронка и оплавился песок

В регионе после удара молнии произошло ЧП.
Как сообщили в пресс-службе АО «РЭС», сегодня ночью в Новосибирской области молния ударила в ЛЭП, после чего образовалась воронка и оплавился песок.
От стихии пострадали территории Первомайского района Новосибирска, Тогучинского и Болотнинского районов области, где под аварийное отключение электроэнергии попали 23 подстанции.
Сейчас без электричества остается село Барышево, куда уже направили генератор.
Напомним, что град в виде мозга выпал в Новосибирске