Подведены итоги Игр БРИКС: в копилке новосибирцев – одиннадцать наград

На Международных мультиспортивных соревнованиях Игры стран БРИКС новосибирские спортсмены завоевали 11 медалей.

Спортивные игры в этом году принимала Российская Федерация. Проходили старты в Казани на 17 спортивных объектах. Общее количество участников – 4 751 спортсмен, представляющий 89 стран мира. Честь Новосибирской области в составе сборной РФ защищали 12 человек.

– Наши спортсмены на Играх БРИКС завоевали награды в восьми видах спорта, которые являются базовыми для региона, – говорит министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

В этом году Россия председательствует в объединении БРИКС. А страна-председатель, по традиции, становится также хозяйкой спортивных Игр. Среди главных задач соревнований – укрепление дружеских и спортивных связей между государствами на основе принципов равенства и отсутствия дискриминации. Безусловно, мы рады, что новосибирцы смогли достойно выступить на этом турнире, доказать, что мы на правильном пути, и внести свой вклад в решение этих задач.

Золотые медали завоевали Зарубенкова Дарья (плавание, 200 метров на спине), Войтенко Кристина (художественная гимнастика, личное многоборье) и Арина Ковшова в составе сборной России (художественная гимнастика), Анатолий Костенко в составе сборной России (фехтование, сабля, командные соревнования), а также Сергей Степанов в соревнованиях по греко-римской борьбе.

Серебряные награды в копилку региона внесли Екатерина Голубева (самбо), Кристина Войтенко и Ковшова Арина (художественная гимнастика).

Бронзовые награды у каратистов – Разумных Анастасии и Юрика Оганнисяна, легкоатлетки Марии Ермаковой (бег на 5000м), а также Самохиной Натальи (бокс).

Сборная России лидировала на Играх БРИКС в медальном зачете: у нашей страны в активе 502 награды (262 золотых, 141 серебряная, 92 бронзовых).