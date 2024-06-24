В Новосибирске Депутата Заксобрания региона Аверкина признали банкротом

Депутата Заксобрания НСО Александра Аверкина признали банкротом.

На сайте арбитражного суда Новосибирска появилась информация о том, что депутата Законодательного собрания региона Александра Аверкина признал банкротом.

Известно, что он задолжал компании ООО «Арес Групп» свыше 8 миллионов рублей.

По предварительным данным, компания Аверкина «ПрогрессСтройГрупп» сделала заказ в сентябре 2021 года у «Арес Групп» на отделочные материалы, но его фирма не выполнила свою часть договора.

Напомним, что более 25 тыс единиц контрафакта изъяли новосибирские таможенники