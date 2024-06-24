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общество

В Новосибирске мэр назначил нового главу департамента инвестиций Александра Морозова. Что о нем известно?

Фото: Сиб.фм

Мэрия Новосибирска сообщила о кадровых перестановках.

Сегодня, 24 июня, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал указ о назначении нового начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства — им стал Александр Морозов. Об этом сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Биография чиновника

Александру Морозову 39 лет, он является уроженцем Колыванского района Новосибирской области.

В 2007 году чиновник окончил Новосибирский государственный аграрный университет по квалификации экономиста.

Ранее Александр Морозов работал в государственных, муниципальных и коммерческих структурах. Также он имеет опыт работы в комитете поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в том числе и в управлении предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска.

Известно, что Морозов более шести лет руководил бизнес-инкубатором и был директором МАУ Новосибирска «Городской центр развития предпринимательства».

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Валерия Митрохина
Журналист

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