В Новосибирске накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Правоохранители изъяли из цеха более 6200 литров продукции.
Сотрудники УМВД России по Новосибирску обнаружили цех по производству контрафактной спиртосодержащей продукции в Зельцовском районе.
По информации пресс-службы ведомства, 65-летний житель города арендовал склад и приобрел необходимое оборудование для производства алкоголя.
При осмотре цеха правоохранители изъяли более 6200 литров готовой продукции общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
Ранее Сиб.фм сообщал, что более 20 пьяных водителей попались полиции в Новосибирске за выходные.