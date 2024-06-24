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общество

В Новосибирске накрыли подпольный цех по производству алкоголя

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

Правоохранители изъяли из цеха более 6200 литров продукции.

Сотрудники УМВД России по Новосибирску обнаружили цех по производству контрафактной спиртосодержащей продукции в Зельцовском районе.

По информации пресс-службы ведомства, 65-летний житель города арендовал склад и приобрел необходимое оборудование для производства алкоголя.

При осмотре цеха правоохранители изъяли более 6200 литров готовой продукции общей стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее Сиб.фм сообщал, что более 20 пьяных водителей попались полиции в Новосибирске за выходные.

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Игорь Кириченко
Журналист

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