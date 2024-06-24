В Новосибирске отремонтируют трамвайные пути

На каких улицах отремонтируют трамвайные пути: рассказали в Новосибирске.

В Новосибирске планируют отремонтировать трамвайные пути. Об этом сообщили на портале МК в Новосибирске со ссылкой на мэрию города.

В период с 2024 по 2025 год в Новосибирске пройдет обновление трамвайных путей по улицам Мира и Серебренниковской. В том числе изменениям поддастся и одиночный трамвайный путь на улице Широкой протяжённость 1 900 метров.

Также планируется замена контактного провода на особо обветшалых участках— 10 км.

Напомним, что в Новосибирске на площади Маркса загорелся трамвай