В Новосибирске цены на поездки в такси взлетели из-за жары и будут расти даже тогда, когда она спадет

Жители Новосибирска обратили внимание на то, что в последние дни, когда жара за тридцать чередуется с проливными грозовыми дождями, стоимость поездки на такси в городе быстро ползет вверх. Похожая картина наблюдалась и полгода назад, во время сильных заморозков. Но только ли погодой объясняется рост цен?

«Несомненно, первой приходящей на ум причиной роста тарифов на поездки можно назвать дефицит водителей. Но дело не только в нем, – ответила на запрос Сиб.фм руководитель пресс-службы Общественного Совета по развитию такси Екатерина Киселева. – Нехватка исполнителей умножается также на проблемы с исполнением требований отраслевого законодательства. Например, по причине отсутствия в круглосуточном доступе достаточного количества пунктов предрейсовых тех- и медосмотров, ухода многих водителей в зону СВО, из-за оттока иностранной рабочей силы. Также влияет фактор сезонности, когда водители уходят работать на летнее время в другие сферы или попросту в отпуск».

Помимо человеческого фактора, существует и экономическое давление, в первую очередь, в плане ОСАГО, где страхование такси обходится в 5-7 и более раз дороже обычного автомобиля. Сюда также можно отнести рост расходов на покупку новых автомобилей (от 30% и выше) и запчастей к ним.

По словам Екатерины Киселевой, стоимость проезда будет расти и дальше, поскольку с 1 сентября все перевозчики будут обязаны оформить на свои машины не только ОСАГО, но и ОСГОП, обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика пассажиров.

«Мы не поддерживаем такое скорое вступление этой нормы и выступаем за перенос срока, потому что есть ряд дополнительных проблем, которые она несет. Это невозможность возврата страховой премии при досрочном расторжении договора страхования, неравнозначность страховых выплат, возможные злоупотребления при возмещении ущерба имуществу», – резюмирует она.