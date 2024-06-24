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Авто проиcшествия

В Новосибирске водитель иномарки столкнулся с деревом и погиб

Фото: ГИБДД Новосибирска

После столкновения с деревом умер водитель.

Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска, вчера вечером в Калининском районе Новосибирска произошла смертельная авария.

“Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Богдана Хмельницкого, в сторону улицы Объединения, напротив дома №94, к. 210, совершил наезд на бордюр с последующим наездом на дерево”, — прокомментировала старший лейтенант полиции Татьяна Зверева.

В результате водитель скончался на месте ДТП от полученных травм.

Напомним, что в Новосибирске власти закроют на ночь парковку на Петухова

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Валерия Митрохина
Журналист

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