В Новосибирске водитель иномарки столкнулся с деревом и погиб

После столкновения с деревом умер водитель.
Как сообщает пресс-служба ГАИ Новосибирска, вчера вечером в Калининском районе Новосибирска произошла смертельная авария.
“Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Subaru Forester, двигался по улице Богдана Хмельницкого, в сторону улицы Объединения, напротив дома №94, к. 210, совершил наезд на бордюр с последующим наездом на дерево”, — прокомментировала старший лейтенант полиции Татьяна Зверева.
В результате водитель скончался на месте ДТП от полученных травм.
Напомним, что в Новосибирске власти закроют на ночь парковку на Петухова