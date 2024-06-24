В Новосибирской области груженый самосвал провалился под асфальт

Груженый самосвал провалился под асфальт под Новосибирском.

В селе Верх-Тула Новосибирской области сегодня провалился самосвал под асфальт. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале ACT-54 Black”.

Известно, что машина была загружена щебнем и практически наполовину скрылась в яме.

В комментариях к посту пользователи предполагают, что землю могло размыть водой из-за повреждения трубопровода или самосвал оказался сильно тяжёлым.

Напомним, что в Новосибирске водитель иномарки столкнулся с деревом и погиб