сегодня
24 июня, 16:35
пробки
4/10
погода
+32°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня
24 июня, 16:35
пробки
4/10
погода
+32°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня 14:00
Авто проиcшествия

В Новосибирской области груженый самосвал провалился под асфальт

Фото: ACT-54

Груженый самосвал провалился под асфальт под Новосибирском.

В селе Верх-Тула Новосибирской области сегодня провалился самосвал под асфальт. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале ACT-54 Black”.

Известно, что машина была загружена щебнем и практически наполовину скрылась в яме.

В комментариях к посту пользователи предполагают, что землю могло размыть водой из-за повреждения трубопровода или самосвал оказался сильно тяжёлым.

Напомним, что в Новосибирске водитель иномарки столкнулся с деревом и погиб

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в