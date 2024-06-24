В Новосибирской области поддержали 625 разработок ученых за 5 лет

За последние пять лет правительство Новосибирской области оказало поддержку 625 научным разработкам.

Общая сумма грантов, выделенных ученым, составила более 400 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось совместно с Российским Фондом фундаментальных исследований и Российским научным фондом.

Эти новые гранты открывают возможности для ученых в различных областях. В частности, они позволят создать новые тест-системы для улучшения лечения онкологических заболеваний, разработать новые сорта пшеницы, а также создать многофункциональные кристаллы, используемые для производства оптических волокон и микроэлектронных устройств.

На V конференции представлены доклады научных сотрудников из различных институтов, таких как Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики СО РАН им. С. А. Христиановича, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука, а также НИИФКВ и других учреждений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников потребовал ужесточить контроль работ по благоустройству территорий.