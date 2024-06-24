В Новосибирской области за неделю утонуло восемь человек

Среди утонувших было трое детей.

Во время оперативного совещания в правительстве Новосибирской области первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по региону Евгений Лебедев сообщил о том, что за неделю в воде утонуло восемь человек.

“В Новосибирске, Болотнинском, Краснозерском, Куйбышевском, Маслянинском, Тогучинском районах утонуло 8 человек, трое из них – дети”, — уточнил он.

Лебедев также рассказал, что тело одного утонувшего ищут до сих пор.

Напомним, что в Новосибирской области электропоезд сбил женщину