В разных местах Новосибирска появились необычные таблички

Рядом с популярными достопримечательностями Новосибирска появились таблички, креативно обыгрывающие преимущества квартир с отделкой.

Это привлекло внимание авторов городских каналов, пабликов, блогеров и просто жителей города.

Необычная активация посвящена выходу на рынок Новосибирска нового застройщика «Страна Девелопмент», и старту строительства нового проекта – ЖК «Страна.Береговая» на правом берегу Оби.

В честь своего появления в Новосибирске компания также дарит жителям города бесплатный концерт легендарной группы «Город 312», которые состоится на Михайловской набережной концерт в 18:30 4 июля. Вход на концерт свободный