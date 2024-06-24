сегодня
24 июня, 16:35
пробки
4/10
погода
+32°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня
24 июня, 16:35
пробки
4/10
погода
+32°C
курсы валют
usd 87.95 | eur 94.26
сегодня 14:53
общество

В разных местах Новосибирска появились необычные таблички

Фото: ЖК «Страна.Береговая»

Рядом с популярными достопримечательностями Новосибирска появились таблички, креативно обыгрывающие преимущества квартир с отделкой.

Это привлекло внимание авторов городских каналов, пабликов, блогеров и просто жителей города.

Фото В разных местах Новосибирска появились необычные таблички 2

Фото В разных местах Новосибирска появились необычные таблички 3

Фото В разных местах Новосибирска появились необычные таблички 4

Необычная активация посвящена выходу на рынок Новосибирска нового застройщика «Страна Девелопмент», и старту строительства нового проекта – ЖК «Страна.Береговая» на правом берегу Оби.

В честь своего появления в Новосибирске компания также дарит жителям города бесплатный концерт легендарной группы «Город 312», которые состоится на Михайловской набережной концерт в 18:30 4 июля. Вход на концерт свободный

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в