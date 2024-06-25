В Новосибирске сообщили об атаке мошенников на бойцов СВО и членов их семей

Мошенники придумали новый сценарий обмана с «безопасными счетами». Теперь она направлена на участников СВО и членов их семей.

По данным Центробанка, мошенники звонят военнослужащему или его близким и сообщают, что за нарушение дисциплины либо служебных обязанностей ему грозит штраф, поэтому с его счета спишут единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей, которая полагается всем участникам СВО.

Свои слова аферисты подтверждают поддельным приказом Департамента финансового обеспечения Минобороны.

И чтобы защитить деньги от списания, мошенники предлагают «временно» перевести все накопления с карты на специальный «безопасный счет». Когда шумиха с дисциплинарными взысканиями закончится, уверяют они, сбережения можно будет вернуть. Естественно, возвращать украденные средства никто не собирается.

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