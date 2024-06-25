Чёрное небо и мощная гроза. Онлайн разгула стихии 25 июня в Новосибирске

В Новосибирск пришла непогода — страшные тучи с молниями и громом затянули весь город. Сиб.фм ведёт прямую трансляцию.

В Новосибирск пришли сильные ливни с громом и молниями. В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об усилении ветра до 17-22 м/с.

Жара сменилась проливным дождем, который будет идти весь вечер.



На Родниках уже пошёл сильный ливень. Видимость практически нулевая.



«У нас раньше такого не было. Просто жесть, я такое первый раз в жизни вижу», — пишет местная жительница.





Обновлено 17:10. На улице Светлановская выпал крупный град, побив урожай. Также сильный град пошёл на Родниках.

Обновлено 17:12. В Новосибирске из-за туч значительно потемнело.





Обновлено 17:13. Град застал и центр города, пишет телеграм-канал АСТ-54.

Обновлено в 18:28: У одной из машин поломался бампер во время ливня.

Обновлено в 18:34: Автомобили застревают в воде из-за ливня.