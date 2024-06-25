Чёрное небо и мощная гроза. Онлайн разгула стихии 25 июня в Новосибирске

В Новосибирск пришла непогода — страшные тучи с молниями и громом затянули весь город. Сиб.фм ведёт прямую трансляцию.
В Новосибирск пришли сильные ливни с громом и молниями. В ГУ МЧС по Новосибирской области предупредили об усилении ветра до 17-22 м/с.
Жара сменилась проливным дождем, который будет идти весь вечер.
На Родниках уже пошёл сильный ливень. Видимость практически нулевая.
«У нас раньше такого не было. Просто жесть, я такое первый раз в жизни вижу», — пишет местная жительница.
Обновлено 17:10. На улице Светлановская выпал крупный град, побив урожай. Также сильный град пошёл на Родниках.
Обновлено 17:12. В Новосибирске из-за туч значительно потемнело.
Обновлено 17:13. Град застал и центр города, пишет телеграм-канал АСТ-54.
Обновлено в 18:28: У одной из машин поломался бампер во время ливня.
Обновлено в 18:34: Автомобили застревают в воде из-за ливня.