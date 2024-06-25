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общество

Дорогу и дачные участки затопило в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

В регионе подтоплены дачные участки.

В ходе оперативного совещания в правительстве Новосибирской области заместитель руководителя ГУ МЧС РФ по региону Евгений Лебедев сообщил о том, что сейчас в области затопило дорогу и дачные участки, так как уровень воды в реке Обь продолжает подниматься.

По его словам, затоплены один придомовой и 11 садовых участков. Также в Кыштовском районе области местная дорога частично ушла под воду.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области от удара молнии появилась воронка и оплавился песок

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Валерия Митрохина
Журналист

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